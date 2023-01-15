محافظ كفر الشيخ: وصول معدات للارتقاء بمنظومة النظافة بالوحدات المحلية.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول عدد من المعدات التي تم توفيرها لخدمة مدن وقرى المحافظة، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، وتضمنت المعدات الحديثة 4 جرارات زراعية بقدرة 90 حصان، بملحقاتها،ـ شنطة عدة وكريك، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، لرفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في الارتقاء بأعمال النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى أنحاء المحافظة، وكانت المحافظة قد شهدت توزيع 9 سيارات قلاب على عدد من مجاز المدن، لرفع كفاءة النظافة بها.
جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المعدات بديوان محافظة كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة، بحضور أيسر محمد بكير، مدير عام الشئون المالية بالديوان.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، وتيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.
الجرارات الزراعية
الرارات الزراعية
تفقد محافظ كفر الشيخ للمعدات
وصول 4 جرارات زراعية لديوان محافظة كفر الشيخ
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