محافظ كفر الشيخ: وصول معدات للارتقاء بمنظومة النظافة بالوحدات المحلية.. صور

جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المعدات بديوان محافظة كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد ، السكرتير العام للمحافظة، بحضور أيسر محمد بكير، مدير عام الشئون المالية بالديوان.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، وتيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.



الجرارات الزراعية



الرارات الزراعية



تفقد محافظ كفر الشيخ للمعدات