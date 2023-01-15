تمديد التسجيل لمنحة وزارة الاتصالات لشباب الخريجين بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مركز استدامة بديوان محافظة كفر الشيخ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ عن تمديد التسجيل لمنحة لشباب الخريجين بالمحافظة مقدمة من معهد ITI بوزارة الاتصالات.

وأوضح المركز أن المنحة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة حصرًا، لا يتجاوز سن المرشح /ة 30 عام ، ويكون حاصلا على مؤهل جامعي ، والمنحة حضوريا وليست اونلاين وتقدم على مدار ٣ أشهر وتشترط للتفرغ التام للتدريب، والمقاعد محدودة والتسجيل ينتهي في 19 يناير 2023.

والتسجيل عن طريق رابط التسجيل بالمنحة

https://forms.gle/x2BKwu7sSpADeCnX9