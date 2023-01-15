زراعة كفر الشيخ: ندوات إرشادية للمزارعين ويوم حقل لترشيد استخدام المياه

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بكفر الشيخ، عددا من الفعاليات، والندوات الارشادية لتوعية المواطنين ضمن فعاليات مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع ايكاردا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تضمنت الفعاليات المرور على حقول القمح والفول، لمتابعة الحالة العامة المحصول والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بالمحصول للنهوض بالانتاجية، وعقد ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية في محصول القمح بمركز كفر الشيخ ناحية بطيطة.

وأضاف غربية، أنه تم تنظيم يوم حقل ضمن فعاليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية لمحصول القمح، وذلك بحضور باحثى القمح وبمتابعة الإدارة المركزية للإرشاد وبإشراف وتنفيذ الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ ، ومركز دسوق ناحية الجمايلة، وذلك للنهوض بإنتاجية محصول القمح.



فعاليات مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بالتعاون مع ايكاردا



محصول القمح بكفر الشيخ



ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية في محصول القمح بالمراقبة العامه



ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية في محصول القمح بمركز كفر الشيخ