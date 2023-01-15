رصيد ميناء دمياط من البضائع العامة خلال عمليات التداول يصل 49 ألفا و167 طنا

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49167 طن تشمل : 5519 طن يوريا و9703 طن رمل و950 طن ملح و32995 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35385 طن تشمل : 6200 طن قمح و749 طن زان و1840 طن زيت طعام و15500 طن سكر و7596 طن حديد و3500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 642 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4347 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43061 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 101549 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3652 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2353 شاحنة.

من ناحية اخرى تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك دمياط برئاسة عبد الحى أبو الروس مدير عام جمرك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تصدير كمية من المنتجات المصرية دون وجود تفويض أو تنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.