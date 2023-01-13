48 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل 8 سفن متنوعة، بينما غادره 9 سفن أخري، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28616 طن تشمل : 900 طن ملح و 5500 طن يوريا و 4495 طن رمل و 17721 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54932 طن تشمل : 12100 طن قمح و 1252 طن خردة و 607 طن زان و 750 طن زيت طعام و 16350 طن سكر و 4041 طن ابلاكاش و 15272 طن حديد و 4560 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 11 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 266 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48953 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 101812 طنًا.



كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2252 شاحنة.



ومن جانبه أوضح اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء تشهد هذه الأثناء حزمة من المشروعات التنموية التي ستسهم في تطوير أداء الهيئة مستقبلا على رأسها مشروع محطة حاويات "تحيا مصر 1"، مشيرا إلي أنه تم التنسيق بين الهيئة ومصلحة الجمارك لتقديم الخدمات الخاصة بالميناء بشكل سهل يضمن تيسير الإجراءات على عملاء هيئة ميناء دمياط، مشيرا إلي أن هذا الأمر يأتي ضمن خطة العمل بمنظومة مصر الرقمية التي تشهدها مصر حاليا.



