حياة كريمة.. استخراج 95 بطاقة رقم قومى مجانية لسيدات بقرية بمطوبس بإجمإلى 16 ألف

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التى خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوى الهمم، وألفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس، لتصوير السيدات غير القادرات" فتيات وسيدات وكبار السن" لاستخراج بطاقات الرقم القومى لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.

وقال المحافظ، إن المحافظة تدعم هذه المبادرة وتوفر لهما الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية البعيدة لتصوير السيدات واستخراج بطاقات الرقم القومى الجديدة لهن نظرا لأهميتها الشديدة فى التعاملات الحكومية وصرف المعاش والتعاملات الحياتية المختلفة لإثبات الشخصية.

وقالت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، أنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ لدعمه وتيسير الآنتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والآنتقال لمنازل الغير قادرات صحيا منهن مجانا، مشيراًُ بأن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بمحافظة كفر الشيخ بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات وألفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدة أن عدد بطاقات الرقم القومى التى تم استخراجها خلال عامين 16 ألف بطاقة رقم قومي.