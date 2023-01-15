جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة السيد خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم وبالتنسيق مع قسم البحث الجنائي في اداره شرطه ميناء السلوم البري من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية سرية مشتركة من قسم البحث الجنائي بميناء السلوم وإدارة الحركة الصادر بجمرك السلوم مفادها اعتزام السائق ك . م . ص مصرى الجنسيه قائد السياره رقم 6791 ج ه م / 9193 نقل والمحملة بجزء من مشمول البوصلة رقم 219 لسنه 2022 صادر نهائي تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الى خارج البلاد .

وبالعرض على الدكتور أحمد عبد الرؤوف عيد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة برئاسة رمضان هاشم مدير إدارة الصادر وعلاء مرسي عبد الحميد مدير الحركه وعشري عبد الله رئيس وردية الصادر وتامر عبد الستار وأنور سليمان مأمورى الحركة لمعاينة وكشف السيارة بحضور محمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركي وصابر محمد رمضان مدير اداره مكافحه التهرب الجمركي ومصطفى على مأمور التعريفة وهشام عطية رئيس قسم الإجراءات وسامح رمزى مدير إدارة التعريفة فتبين وجود 2750 شريط ابتريل 2 مليجرام و 2790 شريط باركينول 5 مليجرام باجمالي عدد 5540 شريط من الأقراص المخدرة مخبأة بأماكن سرية يصعب الوصول اليها بالكابينة الخاصة بالسيارة .

وبلغت قيمه المضبوطات 2 مليون 200 216,000 جنيها ،وبلغ التعويض الجمركي المستحق 4 ملايين و443 جنيها.

قرر خالد الشبريسي مدير عام الجمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 وحرره أحمد محمد نصار رئيس قسم الشؤون القانونية وتم اخطار النيابة العامة بالواقعة وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غدوري رئيس مصلحه الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .