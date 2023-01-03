جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى، بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على مذكرة سرية مقدمة من محمد منصور مأمور حركة الصادر ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي ومحمد بدر الصباح مدير إداره مكافحة تهريب والرائد حسين أبويوسف البحث الجنائي مفادها اعتزام أ. ق. أ قائد السيارة رقم 10309 ج ليبيا تهريب أدوية بالسيارة قيادته والمحمله بمشمول البيان الجمركي رقم 14429 لسنة 2022 صادر السلوم .

بالعرض محمد ابراهيم الوكيل مدير جمرك السلوم قام بتشكيل لجنة من أحمد مختار مدير الحركة ومحمد منصور مأمور الحركة وإسلام محمدي مأمور التعريفة وأحمد سلطان مدير إدارة مكافحة التهريب وعلاء عنتر مدير إدارة الصادر لترقب وصول السيارة وتفتيشها بحضور مقدمى الإخبارية وسعيد عبد النبي عنب مدير التعريفة ومحمد شحاته رئيس قسم الإجراءات، تبين وجود كمية من الأدوية البشرية المتنوعة مخبأة فى مخزن سري أسفل السيارة فى تانك وقود اضافي.

وبلغت قيمة للمضبوطات 531 ألف و 276 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون 62 ألف و552 جنيها، وبالعرض علي خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط الجمركى وحرره أحمد نور الله الشئون القانونية وعيد زهران بالشئون القانونية، وتم التصالح مع الجمارك وسداد التعويضات الجمركية المستحقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .