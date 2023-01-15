اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 03:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على سيارات النقل الزيرو والمستعملة المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر 2022

الأحد، 15 يناير 2023 02:00 ص
تعرف على سيارات النقل الزيرو والمستعملة المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر 2022 سيارات - أرشيفية
كتبت : أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن أعداد سيارات النقل الزيرو والمستعملة المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر 2022، حيث سجلت أولا سيارات " النقل الزيروحوالى 1852 سيارة من بينها 31سيارة نقل موديل 2020 و77 سيارة نقل موديل 2021 و476موديل 2022 و1268سيارة نقل موديل 2023.

 

أما سيارات النقل " الزيرو والمستعمل " فقد بلغت عددها 2073 سيارة من بينها 29سيارة نقل موديل 2020 و85 سيارة نقل موديل 2021 و548موديل 2022 و1411سيارة نقل موديل 2023

 

مقارنة باعداد السيارات " النقل الزيرو فقط " خلال شهر نوفمبر 2022 نجد تسجيل حوالى 2073 سيارة من بينها 29سيارة نقل موديل 2020 و85 سيارة نقل موديل 2021 و548موديل 2022 و1411سيارة نقل موديل 2023

 

أما سيارات، النقل الزيرو والمستعمل، لشهر نوفمبر 2022 فقد بلغت عددها 2379 سيارة من بينها 25سيارة نقل موديل 2020 و112 سيارة نقل موديل 2021 و579موديل 2022 و1663سيارة نقل موديل 2023.

 


اخبار السيارات

تراخيص السيارات

تأمين السيارات

المجمعة للتأمين الاجباري



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل تسليم أكثر من 25 ألف سيارة للمستفيدين من مبادرة إحلال السيارات.. فيديو

السبت، 14 يناير 2023 01:00 م

13 مركزا تكنولوجيا بكفر الشيخ وسيارات متنقلة لتقديم 142 خدمة متنوعة.. المحافظ: عدد المعاملات السنوية 158 ألفا وتوجيهات بإنجاز الخدمات.. مواطنون: نحصل على الخدمة بسهولة بعيدا عن الاحتكاك المباشر مع الموظفين..صور

السبت، 14 يناير 2023 04:00 م

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

السبت، 14 يناير 2023 01:54 م

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

السبت، 14 يناير 2023 02:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة