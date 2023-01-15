تعرف على سيارات النقل الزيرو والمستعملة المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر 2022

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن أعداد سيارات النقل الزيرو والمستعملة المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر 2022، حيث سجلت أولا سيارات " النقل الزيرو " حوالى 1852 سيارة من بينها 31سيارة نقل موديل 2020 و77 سيارة نقل موديل 2021 و476موديل 2022 و1268سيارة نقل موديل 2023.

أما سيارات النقل " الزيرو والمستعمل " فقد بلغت عددها 2073 سيارة من بينها 29سيارة نقل موديل 2020 و85 سيارة نقل موديل 2021 و548موديل 2022 و1411سيارة نقل موديل 2023

مقارنة باعداد السيارات " النقل الزيرو فقط " خلال شهر نوفمبر 2022 نجد تسجيل حوالى 2073 سيارة من بينها 29سيارة نقل موديل 2020 و85 سيارة نقل موديل 2021 و548موديل 2022 و1411سيارة نقل موديل 2023

أما سيارات، النقل الزيرو والمستعمل، لشهر نوفمبر 2022 فقد بلغت عددها 2379 سيارة من بينها 25سيارة نقل موديل 2020 و112 سيارة نقل موديل 2021 و579موديل 2022 و1663سيارة نقل موديل 2023.