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مجمعة التأمين تكشف عدد السيارات الكهربائية الصادرة بوثائق فى أغسطس 2022

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:00 ص
مجمعة التأمين تكشف عدد السيارات الكهربائية الصادرة بوثائق فى أغسطس 2022 السيارات الكهربائية - أرشيفية
كتبت : أماني سمير

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كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2022، أن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها والتأمين عليها من 1 يوليو2021 وحتى 31 أغسطس، هي كالتالى:
 
إجمالى عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها حوالي 932 مركبة وترخيص 660 سيارة الملاكى .
 
واحتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى، وجاءت فولكس فاجن جولف فى المقدمة بـ108 سيارة ، ولافيدا 45 سيارة وأى دى 4 اكس 46 سيارة وأى دى 4 كروز 33واى دى 4 22 سيارة وتسلا المركز الثانى بـ 53 سيارة وبى إم دبليو  فى المركز الثالث وبى إم دبليو أى 3 بعدد 25 سيارة اكس 3 اى 4 سيارات . 
 
وجاء في المركز الرابع سيارات فيات، وسجلت فيات 500 عدد 19 سيارة وفى المركز الخامس بورش 13تاكان اس 4 حيث سجلت 13 سيارة وتايكن تربو 8 سيارات . 

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