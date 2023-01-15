اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 يناير 2023 07:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الملوخية الخضراء بالصوب نورت غيطان المنيا والفدان ينتج 7 أطنان بأول عروة.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 06:00 ص
الملوخية الخضراء بالصوب نورت غيطان المنيا والفدان ينتج 7 أطنان بأول عروة.. صور الملوخية الخضراء بالصوبة الزراعية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل مزارع الملوخية التى يتم زراعتها بطريق الصوب الزراعية، والتى انتشرت بشكل كبير فى الاعوام الماضية خاصة فى مراكز الشمال بمحافظة المنيا ومنها مركز المنيا ومطاى وسمالوط  وتعد قرية بنى احمد الغربية واحدة من اهم الفرى انتاجا لمحصول الملوخية بطريق الصوبه الزراعية.

وقال بيشوى فريد احد المزارعين، إننى ورثت زراعة الملوخية، بالصوب الزراعية عن طريق والدى، وبدأت معه وكان عمرى 10 سنوات، وهى من أفضل الزراعات الصيفية، ويتم زراعتها عن طريق الصوبه فى فصل الستاء، ونقوم بتقليعها كل 35يوم يوم، والعروة الأولى تنتج حوالى من 6إلى 7طن بينما يقل الإنتاج فى العروات المتتالية.

ولفت بشوى فريد، إلى أن زراعة محصول الملوخية عن طريق الصوبة فى شهر أغسطس وبداية سبتمر ويستمر حتى شهر 4 ويصل كيلو الملوخيه فى العروة الأولى حوالى 7 جنيهات، وقال: والدى يعد أحد أكبر المزارعين للملوخيه حيث نزرع 20فدان ملوخيه عن طريق الصوبه، وبطرق الزراعة الحديثه وهى زراعة التنقيط خاصة أن الملوخية تحتاج إلى رعاية خاصة إذا زادت عليها مياه الرى تعفنت الجزور وماتت الملوخية.

واستطرد أن عمر الملوخية فى كل عروة من 30 إلى 35 يوما ونبدأ عملية تقليع الملوخية، ثم نقوم بنظافة الأرض وبعدها نبدأ نثر البذور من جديد من خلال التقاوى التى يتم تخزينها، وبعد عملية التقليع، نقوم بتحميلها على السبارات ونقلها إلى الأسواق حيث ان تلك الفترة يكون السوق فى حاجة إلى الملوخية الخضراء.

وأوضح أن زراعة الملوخية الخضراء عن طريق الصوب أنتشرت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ويوجد 3قرى فى محافظة المنيا تعتبر أكبر القرى لزراعة المحصول،وقد تجاوزت  المساحة المزروعة من الملوخية 500 فدان بل زادت عنها وذلك  نظرا للانتاحية العالية كذلك الاسعار تكون فى خدمة المزراعين وتنتج تلك الصوب الملوخية التى يتم تسويقها فى مختلف محافظات مصر وتشهد اقبالا كبيرا من المستهلك فدائما تكون الملوخيه المزروعه عن طريق الصوبه سابقه بقليل لشهر رمضان الكريم مما يجعل السوق فى حاجة لها.

وأشار إلى ضرورة عمل فتحات تهوية  تعمل عملها لرؤية المحصول ووصول المياه إليه بشكل متساوى دون الخوض فى الزرع بل يتم رى الارض عن طريق مجرى مائى موزع للمياه بكميات محددة ويتم وضع السماد فى المياه اثناء السريان.

وقال بشوى إن الصوبة الزراعية  تتكون من جريد النخيل والبلاستيك الرقيق والاحبال التى يتم شدها فوق الصوبه لثباتها امام الرياح وتكون قادرة على مقاومة الهواء الشديد فى حال حدوثه،  وتستمر الصوبه لمدة موسم واحد فقط وتتكلف حوالى 10 آلاف جنيه، بينما هناك بعض المزارعين يستخدمون الصوب الزراعية الحديدية والتى تستمر فى الارض لفترة اطول تقارب على 3 أو 4 سنوات وهذه يستخدمونها فى زراعة البطيخ او الطماطم او المحاصيل الاخرى خلاف محصول الملوخية.

 

أحد المزارعين ومراسل الوم السابع
أحد المزارعين ومراسل الوم السابع

 

الملوخية فى الصوبة الزراعية
الملوخية فى الصوبة الزراعية

 

الملوخية
الملوخية

 

زراعة الملوخية
زراعة الملوخية

 


الملوخية

زراعة الصوبه الزراعية

مديرية الزراعة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

استقرار الخضراوات فى الأسواق.. سعر الملوخية الخضراء من 6 إلى 10 جنيهات

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 07:00 ص

زراعة الملوخية بالصوبة الزراعية في المنيا.. تكلفة الفدان تصل 10 آلاف جنيه

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:00 ص

حكايات المؤثرين.. بديع خيرى شيخ المبدعين ورائد الكتابة المسرحية.. صنع فنًا مصريًا بطعم الملوخية والطعمية.. أول من قام بتمصير الفن وكتب للسينما.. وكان صحفيًا ومطربًا وممثلاً وملحنًا وصاحب أول كرتون عربى.. صور

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 02:49 م

أسعار الخضراوات فى الأسواق.. سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 4.5 جنيه

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة