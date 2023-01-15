الملوخية الخضراء بالصوب نورت غيطان المنيا والفدان ينتج 7 أطنان بأول عروة.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل مزارع الملوخية التى يتم زراعتها بطريق الصوب الزراعية، والتى انتشرت بشكل كبير فى الاعوام الماضية خاصة فى مراكز الشمال بمحافظة المنيا ومنها مركز المنيا ومطاى وسمالوط وتعد قرية بنى احمد الغربية واحدة من اهم الفرى انتاجا لمحصول الملوخية بطريق الصوبه الزراعية.

وقال بيشوى فريد احد المزارعين، إننى ورثت زراعة الملوخية، بالصوب الزراعية عن طريق والدى، وبدأت معه وكان عمرى 10 سنوات، وهى من أفضل الزراعات الصيفية، ويتم زراعتها عن طريق الصوبه فى فصل الستاء، ونقوم بتقليعها كل 35يوم يوم، والعروة الأولى تنتج حوالى من 6إلى 7طن بينما يقل الإنتاج فى العروات المتتالية.

ولفت بشوى فريد، إلى أن زراعة محصول الملوخية عن طريق الصوبة فى شهر أغسطس وبداية سبتمر ويستمر حتى شهر 4 ويصل كيلو الملوخيه فى العروة الأولى حوالى 7 جنيهات، وقال: والدى يعد أحد أكبر المزارعين للملوخيه حيث نزرع 20فدان ملوخيه عن طريق الصوبه، وبطرق الزراعة الحديثه وهى زراعة التنقيط خاصة أن الملوخية تحتاج إلى رعاية خاصة إذا زادت عليها مياه الرى تعفنت الجزور وماتت الملوخية.

واستطرد أن عمر الملوخية فى كل عروة من 30 إلى 35 يوما ونبدأ عملية تقليع الملوخية، ثم نقوم بنظافة الأرض وبعدها نبدأ نثر البذور من جديد من خلال التقاوى التى يتم تخزينها، وبعد عملية التقليع، نقوم بتحميلها على السبارات ونقلها إلى الأسواق حيث ان تلك الفترة يكون السوق فى حاجة إلى الملوخية الخضراء.

وأوضح أن زراعة الملوخية الخضراء عن طريق الصوب أنتشرت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة ويوجد 3قرى فى محافظة المنيا تعتبر أكبر القرى لزراعة المحصول،وقد تجاوزت المساحة المزروعة من الملوخية 500 فدان بل زادت عنها وذلك نظرا للانتاحية العالية كذلك الاسعار تكون فى خدمة المزراعين وتنتج تلك الصوب الملوخية التى يتم تسويقها فى مختلف محافظات مصر وتشهد اقبالا كبيرا من المستهلك فدائما تكون الملوخيه المزروعه عن طريق الصوبه سابقه بقليل لشهر رمضان الكريم مما يجعل السوق فى حاجة لها.

وأشار إلى ضرورة عمل فتحات تهوية تعمل عملها لرؤية المحصول ووصول المياه إليه بشكل متساوى دون الخوض فى الزرع بل يتم رى الارض عن طريق مجرى مائى موزع للمياه بكميات محددة ويتم وضع السماد فى المياه اثناء السريان.

وقال بشوى إن الصوبة الزراعية تتكون من جريد النخيل والبلاستيك الرقيق والاحبال التى يتم شدها فوق الصوبه لثباتها امام الرياح وتكون قادرة على مقاومة الهواء الشديد فى حال حدوثه، وتستمر الصوبه لمدة موسم واحد فقط وتتكلف حوالى 10 آلاف جنيه، بينما هناك بعض المزارعين يستخدمون الصوب الزراعية الحديدية والتى تستمر فى الارض لفترة اطول تقارب على 3 أو 4 سنوات وهذه يستخدمونها فى زراعة البطيخ او الطماطم او المحاصيل الاخرى خلاف محصول الملوخية.



أحد المزارعين ومراسل الوم السابع



الملوخية فى الصوبة الزراعية



الملوخية