الصحة تكشف عن خدمات بمنشآت الرعاية الأولية.. يستفيد منها 80 مليون مصري

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الصحية المقدمة ب منشآت الرعاية الأولية ، للفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، وقالت وزارة الصحة إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 5426 منشأة بمختلف المحافظات، ويستفيد منها أكثر من 80 مليون مصري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الأولية 5426 منشأة، ومحافظات التأمين الصحي الشامل (6) يوجد بهم 93 منشأة فى الريف و63 منشأة فى الحصر وباقى المحافظات 21 محافظة بها 4942 منشأة عدا مكاتب الصحة المستقلة والنقاط الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية تشمل مبادرة صحة المرأة ، ومبادرة الشباب والمراهقين والفحص الطبى لطلاب المدارس والتطعيمات الإجبارية، ومبادرة كبار السن، ومبادرة المقبلين على الزواج، والتقييم والدعم النفسى والتغذوى، ومبادرة الانيميا والسمنة والتقزم، فحص سمعى والتقييم والدعم النفسى والتغذوي، ومبادرة صحة الأم والجنين والفحص الطبي، التطعيمات المدرسية وفحص هرمون الغدة الدرقية وأمراض والتمثيل الغذائى والتحاليل الدورية ومتابعة الحمل والولادة والنفاس وفحص الامراض الوراثية بالحضانات وتنظيم أسرة، ومتابعة الطفل ومبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى و صرف المغذيات الدقيقة والتقييم والدعم النفسى والتغذوي، والتقييم وصرف الالبان شبيهة لبن الأم، وصرف المغذيات الدقيقة وصرف الالبان العلاجية.

وتابعت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من مبادة خدمات الرعاية الأولية بلغ 80.545.26 مواطن في 21 محافظة، وقالت تتمثل خدمات تنظيم الأسرة المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية فى الزيارات المنزلية من خلال الرائدات الريفيات وندوات التوعية الصحية من خلال الرائدات الريفيات، ومتابعة الإمداد بالوسائل وخدمات المشورة والكشف الطبي، وخدمات صرف وسائل تنظيم الأسرة.