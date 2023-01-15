السلطات الجزائرية تحذر: جزارون يبيعون لحوم القطط على أساس أنها أرانب

كتب- وكالات

أكدت سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر، قيام بعض الجزارين ببيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

وفي بيان نشرته الدائرة عبر صفحتها الرسمية، كشفت عن قيام بعض الجزارين ببلدية جسر قسنطينة ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب، وذلك وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وطلبت الدائرة من المواطنين توخي الحيطة والحذر وكذا التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصقا بالذبيحة عند إقتناء هذه اللحوم.

من جانبه، قال المسئول بمنظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تم تقديم تعليمات للجزارين وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط، بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة.