مياه المنوفية: حملات توعية وطرق أبواب للمواطنين بقرى حياة كريمة

المنوفية - محمود شاكر

قامت إدارة التوعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بتنظيم حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركزي الشهداء وأشمون، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها .

أشار محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة .

وقال إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفة مختلف الفئات العمرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار و الرائدات الريفيات ومديرية الصحة بالمنوفية بقرى (كفر الفرعونيه - ميت شهاله - دراجيل - عمروس ) .

وأضاف أن الأنشطة تنوعت بين حملات طرق الأبواب والحملات الميدانية واستقصاء ميداني لرأى المواطنين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وندوات توعية بالقوافل الصحية واستطلاع رأي المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء لبحث رأيهم في الخدمات المقدمة بالمراكز وكذلك الترويج للقطع الموفرة التي تساهم في ترشيد إستهلاك المياه .

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي .

وخلال الندوات والحملات تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .