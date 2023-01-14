حياة كريمة بالأقصر.. تطوير وإنشاء 37 مركز شباب بقرى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى ونجوع حياة كريمة فى مدينتى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، تواصل العمل على قدم وساق فى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب فى تلك القرى لخدمة الأطفال ضمن المشروع القومى لتطوير قري الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل تلك المراكز بالأقصر 37 مركز شباب يتم تطويرهم وتجديدها بالمبادرة الرئاسية.

وفى هذا الصدد، قال صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، إن عدد المراكز التى يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر يبلغ 37 مركزاً منهم 4 مراكز شباب جديدة، بجانب تطوير الوزارة لعدد 20 مركز آخرين لتصبح مجهزة فى أفضل صورة، وكقيمة مضافة للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الأقصر.

وأضاف صلاح رشوان، أنه تم افتتاح عدد من تلك المراكز ومنها مركز شباب الهنادى بإسنا شرق، والذى تم إنشاؤه بشكل كامل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث يضم مركز شباب الهنادى ملعب كرة قدم بالأبعاد الخماسية، ومبنى إدارى وصالات للأنشطة الرياضية ومساحات خضراء، كما تم رصد معدل التطوير الجارى بمركز شباب الديمقراط بأرمنت، حيث يشمل التطوير مبنى أنشطة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير المركز برفع كفاءة المبنى الإدارى، ويتم تطوير الملعب الخماسي وتسوير المركز.

وأكد صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه تم أيضاً افتتاح أعمال التطوير المنتهية بمركزى شباب "الريانية بأرمنت، المحاميد بحرى"، واللذان تم تطويرهما ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمثلت أعمال التطوير فى مركز شباب الريانية بأرمنت فى المبنى الإدارى المُجهز بالمكاتب الإدارية وصالات الأنشطة المتنوعة، والملعب الخماسى المطور بالنجيل الصناعي، فيما شهد مركز شباب المحاميد بحرى تطوير المبنى الإدارى والملعب الخماسى وتزويده بحديقة الأطفال.

وشدد مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه فى مركز شباب القرنة يجرى العمل على المشروعات الإستثمارية المقرر إقامتها بالمركز من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، وتشمل إقامة ملعب وقاعة أفراح، ومحال تجارية على سور المركز، كما أنه يجرى متابعة أعمال التطوير القائمة بمراكز الشباب، والعمل على توفير أية احتياجات إضافية مطلوبة من رفع كفاءة البنية التحتية، لافتاً أن مراكز الشباب تشهد خلال الآونة الراهنة تطويراً كبيراً على مستوى جميع محافظات الجمهورية.