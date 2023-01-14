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مصرع صياد وإصابة آخر بعد انهيار كتلة حجرية عليهما بأسوان

السبت، 14 يناير 2023 11:48 م
مصرع صياد وإصابة آخر بعد انهيار كتلة حجرية عليهما بأسوان الصيد
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم، السبت، فى حادث انهيار كتلة حجرية على الصيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصاب والمتوفى إلى المستشفى والمشرحة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغاً بوقوع حادث انهيار كتلة حجرية على الصيادين بمنطقة توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن انهيار كتلة حجرية على مخيمات الصيادين بمنطقة توشكى مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وجارى نقل المصاب إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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