مصرع صياد غرقا نتيجة سقوطه من أعلى مركب بالقرب من بوغاز رشيد

البحيرة - ناصر جودة

لقى صياد مصرعه غرقا إثر سقوطه من أعلى مركب صيد بالقرب من بوغاز رشيد بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة. وبالفحص تبين غرق "رمضان ع.ا" 14 سنة ومقيم بمركز أدكو ويعمل صيادا على مركب باسم "الحاج على" وذلك إثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط.

وتكثف الأجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن المتوفى وانتشال جثته، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.