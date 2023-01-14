ضبط طن سلع متنوعة غير صالحة وتحرير 25 محضرا خلال 11 حملة بيطرية بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على أهمية التنسيق والتعاون بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش لافتاً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين، مشيراً إلى انه تم ضبط طن من المضبوطات المتنوعة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 25 محضر خلال حملات بيطرية على مدار شهر .

وأوضح الدكتور صلاح علي قطب ،مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تم تحرير 25 مخالفة ومحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإجمالي مضبوطات طن و 2 كيلوجرام خلال 11 حملة بيطرية على مدار شهر ، بالإشتراك والتعاون بين إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور ناصر حسين التابع لمديرية الطب البيطري مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الإدارية والرقابة التجارية ومديرية التموين مضيفاً إنه تم الكشف علي اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلي المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام بكميات تصل إلى 5 طن و254 كيلو جرام لحوم بلدية ومستوردة تقريباً ، و 44 طن و474 كيلوجرام دواجن و 525 كيلو جرام أسماك للتأكد من سلامتها ، بالإضافة إلى المرور على 21 مجزر لمتابعة العمل بها والمذبوحات التي وصلت إلى عدد 4039 حيوانات كبيرة و2800 من الدواجن.