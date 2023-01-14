حركة محليات محدودة بأسيوط..ممدوح جبر رئيسا لحى شرق وأبو العيون إبراهيم لغرب

أسيوط -هيثم البدرى

أجرى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، اليوم السبت، حركة محليات لبعض رؤساء أحياء المحافظة ونوابهم، شملت تعيين وتغيير بعض رؤساء الأحياء ونوابهم، بسبب تداعيات انهيار عقار غرب أسيوط، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وإتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية، والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأصدر المحافظ قرارًا رقم 120 لسنة 2023، تضمن ندب ممدوح جبر محمد، القائم بعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للعمل رئيسا لحى شرق لصالح العمل ولحين شغلها قانوناً ، وندب ابوالعيون ابراهيم متولى العياط باحث قانونى ثالث (أ) بالمجموعة التخصصية لوظائف القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط للعمل رئيسا لحى غرب لحين شغلها قانوناً.

كما تضمن القرار انهاء ندب محمد احمد بشير بدرجة مدير عام رئيس الوحدة المحلية لحى غرب للعمل بالديوان العام بمكتب الوزير المحافظ، وإنهاء ندب محمود يسن أحمد اخصائى رعاية عاملين اول (أ) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنميةالادارية والقائم بعمل رئيس حى شرق وعودته لمقر عمله الأصلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، كما نص القرار على الغاء كافة القرارات الإدارية السابقة فى هذا الشأن واعتبارها كأن لم تكن.

كما اصدر محافظ أسيوط قرارًا رقم 121لسنة 2023 تضمن نقل كلا من الشاذلى محمد عبد الرحمن من جهة عمله الحالية نائبا لرئيس حى شرق الى ادارة الحسابات بمركز ومدينة الفتح ونقل ايهاب حسنى غبريال مهندس أول مشروعات من الوحدة المحلية لحى غرب الى الادارة الهندسية بالوحدة الملحية لمركز ومدينة ساحل سليم ونقل إسماعيل مصطفى اسماعيل قائم بعمل فنى تنظيم بحى غرب الى صندوق النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابنوب، وذلك لصالح العمل على ان يلغى اى قرارا سابق يخالف ذلك.

وقال محافظ أسيوط إن الحركة شملت تصعيد وندب ونقل عددًا من رؤساء الأحياء ونوابهم وبعض العاملين بالوحدات المحلية لتولي المناصب القيادية لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية وتصعيد بعض القيادات التي اثبتت نجاحها في إدارة منظومة العمل التنفيذى وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل وتوجيه مرؤسيهم ومراعاة البعد الاجتماعي والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة بالإضافة إلى أن الحركة جاءت على تداعيات انهيار عقار بحى غرب الأسبوع الماضى وتسببه فى وقوع ضحايا ومصابين ،وتوالى النيابة العامة والادارية التحقيق فى الواقعة لمعرفة ملابساتها ومحاسبة المقصرين، وأضاف المحافظ انه اصدر قرارا بتشكيل لجنة هندسية برئاسة السكرتير العام وتضم فى عضويتها مهندسى الاسكان وبعض مهندسى بعض الادارات الهندسية والشئون القانونية لفحص ومعاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة بالمنطقة وكتابة تقرير عاجل عن اسبابها وملابساتها وفحص السلامة الانشائية للعقارات المجاورة لبيان سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين.