تكثيف ميداني لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لكسح تجمعات الأمطار بالإسكندرية

وتابع السيد موسى رئيس حي العجمي، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع وحيد صابر المتفرع من نهاية شارع الروضة الخضراء، وشارع الشهيد أحمد حمدي بالهانوفيل، وشارع عباد الرحمن، ومساكن الشباب، وشارع قصر القويري.

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، بمنطقة الرأس السوداء، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي، حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع الملك، وشارع 16 بمنطقة اسكوت، وشارع 20 من شارع مصطفى كامل، وشارع الشيماء، ومتفرعات المعهد الديني.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان تحت إشراف الأستاذ محارب هيلع، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بعدد من شوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار من شارع مخزن الزيت وشارع الوكالة، وسور القطاع بعبد القادر، ومنطقة المستعمرة وشارع السلام ومساكن مبارك، وكذا متابعة التمركزات بالطريق الصحراوي

وقام اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار، وسيولة الحركة المرورية بعدد من الشوارع بنطاق الحي، وخاصة بمحيط المدارس.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر ،والابلاغ على أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول. الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.