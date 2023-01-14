الأقصر الأزهرية تشهد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول

ومن جانبه شدد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على المتابعة الميدانية المستمرة للمعاهد والتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمقرات اللجان، مع تنفيذ جميع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والتى تم مناقشتها مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عبر الانترنت الفيديو كونفرانس.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه قد أدى عدد 4360 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي (الفقه / واللغة العربية ورقة أولى )، كما أدى عدد 165 طالباً وطالبة والملحقين بالبرنامج التأهيلي للشهادة الإعدادية في مادة (الفقه)، وطلاب إتمام المرحلة الابتدائية والبالغ عددهم 3000 تلميذاً وتلميذة الامتحان في مادتي (القرآن الكريم) بمنطقة الأقصر الأزهرية.

وفى نفس السياق تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، مدرستي خالد بن الوليد الثانوية بإدارة الأقصر، والشهيد سيد زكريا الثانوية بإدارة البياضية، للاطمئنان على سير عملية الإمتحانات بها مع إنطلاق إمتحانات الصف الأول الثانوى، وذلك ضمن جولاته للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وشدد الدكتور صبرى خالد خلال زيارته للمدارس، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة.

كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.



الأقصر الأزهرية تشهد إمتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية