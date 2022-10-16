وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يجرى مقابلات الشيوخ بمنطقة الأقصر الأزهرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة شيخ معهد بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لعدة مناطق أزهرية هي (أسوان - قنا - البحر الأحمر - الأقصر).

ومن جانبه استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لجنة إجراء المقابلات برئاسة وكيل القطاع وعضوية كل من الدكتور محمد القزاز أمين عام المكتب الفني لرئيس القطاع، وسامى فؤاد بيومى المستشار القانوني لقطاع المعاهد الأزهرية، حيث بدأت لجنة المقابلات عملها اليوم بقاعة ( مركز التدريب الجديد ) بديوان عام منطقة الأقصر وفقا للتوقيتات المحددة سلفا من إدارات التنسيق بالمناطق المعنية.

وقد التقى فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوى، بجموع المتقدمين من المناطق المختلفة أثناء تجمعهم بمنطقة الأقصر قبل إجراء المقابلات، وذلك لبيان رسالة الأزهر الأصيلة في الأوساط العلمية والمجتمعات الإنسانية، فيما أوضح سامى فؤاد المستشار القانونى بقطاع المعاهد الأزهرية، أهمية وظيفة شيخ المعهد فى تحسين أداء العملية التعليمية إداريا وتعليميا .

وعلى هامش إجراء المقابلات، قام فضيلة الدكتور الشرقاوي بتفقد معهد الأقصر الابتدائي للإطمئنان على سير العملية التعليمية داخل المعهد، ومدى انتظام الدراسة ونسبة حضور التلاميذ وأعضاء هيئة التعليم، حيث صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة، أن المقابلات أُجريت لعدد 173 متقدم من المناطق سالفة الذكر، حيث تقدم من منطقة الأقصر 25 مرشحا بينما تقدم من منطقة قنا 96 مرشحا، وعدد 45 مرشحا من منطقة أسوان وعدد 7 مرشحين من منطقة البحر الأحمر، وذلك لاختيار أفضل الكوادر البشرية في وظيفة شيخ معهد للنهوض بالعملية التعليمية.



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل لجنة المقابلات



مقابلات شيوخ المعاهد بمنطقة الأقصر الأزهرية