أوكرانيا: انقطاع الكهرباء بمعظم المناطق بسبب القصف الروسى

كتب أحمد عرفة

أعلنت سلطات أوكرانيا، عن انقطاع الكهرباء بمعظم المناطق بسبب القصف الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر تعليق تراخيص البث لست قنوات تلفزيونية ناطقة بالروسية فى جمهورية مولدوفا بمثابة عمل غير مسبوق للرقابة السياسية.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية - فى بيان لها السبت بثته وكالة أنباء " تاس " الروسية - " هذا الحظر عملاً غير مسبوق للرقابة السياسية، باعتباره انتهاكا لمبدأ التعددية الإعلامية وانتهاكا صارخا للحق فى حرية الوصول إلى المعلومات، وهو الالتزام الذى تكرره القيادة السياسية لمولدوفا بانتظام".

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، فقد تم إغلاق ست قنوات تلفزيونية لحرمان الملايين من مصادر الأخبار.