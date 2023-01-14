اليوم السابع
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غارات روسية تستهدف مستودعات أسلحة في زابوروجيا ومقتل 180 جنديا أوكرانيا

السبت، 14 يناير 2023 04:01 م
غارات روسية تستهدف مستودعات أسلحة في زابوروجيا ومقتل 180 جنديا أوكرانيا قصف- أرشيفية
أ ش أ

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قال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا فلاديمير روجوف إن القوات الروسية استهدفت فجر اليوم السبت، المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيا 8 مرات.

وأفاد روجوف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بوقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات في المركز الإقليمي لمدينة زابوروجيا الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية في الخامسة فجرا بتوقيت موسكو.

وأضاف أن الهجمات الصاروخية استهدفت المستودعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية التي تستخدمها القوات الأوكرانية للهجوم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت، أن قواتها طورت هجومها على محور دونيتسك باتجاه بلدة سول بنجاح، وذلك بعد إتمام تحرير مدينة سوليدار المجاورة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الأوكرانية خسرت أراضي دونيتسك أكثر من 70 قتيلا ودبابة وعددا من المصفحات خلال يوم.
 
وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية 5 مجموعات أوكرانية على 3 محاور، ليبلغ إجمالي خسائر أوكرانيا 30 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) و50 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا آخر على محور جنوب دونيتسك.

غارات روسية

روسيا

زابوروجيا

مستودعات ذخيرة وأسلحة

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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