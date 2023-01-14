بريطانيا توافق على إرسال دبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية لأوكرانيا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة وافقت على إرسال دبابات إلى أوكرانيا بعد اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن "رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم، وتحدث القادة عن الوضع الحالي للحرب الروسية في أوكرانيا، حيث أدت الانتصارات الأوكرانية المتتالية إلى دفع القوات الروسية للتراجع ومضاعفة مشاكلها العسكرية والمعنوية".

وأضاف أنهما اتفقا على ضرورة اغتنام هذه اللحظة بتسريع الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي لأوكرانيا.

وتابع قائلا: "وأوضح رئيس الوزراء طموح المملكة المتحدة لتكثيف دعمنا لأوكرانيا ، بما في ذلك من خلال توفير دبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية."

ورحب من جانبه، رئيس الوزراء والرئيس زيلينسكي بالالتزامات الدولية الأخرى في هذا السياق ، بما في ذلك عرض بولندا لتوفير شركة من دبابات ليوبارد.

وشدد رئيس الوزراء على أنه وحكومة المملكة المتحدة بأكملها سيعملون بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين لتقديم نوع الدعم الذي سيسمح لأوكرانيا بالضغط على مصلحتها وكسب هذه الحرب وتأمين سلام دائم.

وكانت أعربت أوكرانيا عن ثقتها أن بريطانيا ستعلن أنها تخطط لإرسال حوالي 10 دبابات تشالنجر 2 إلى كييف قريبًا ، وهي خطوة تأمل أن تساعد ألمانيا أخيرًا على السماح بإعادة تصدير ليوبارد 2 إلى الدولة المحاصرة.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي يوم الإثنين ، لكن مصادر أوكرانية أشارت إلى أنها تفهم أن بريطانيا قررت بالفعل تأييدها ، مع تصاعد الضغط على برلين قبل اجتماع وزراء الدفاع الغربيين يوم الجمعة المقبل.