ضبط مخالفات تموينية في عدد من المخابز فجر اليوم بالدقهلية ‎‎

الدقهلية: محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة علي عدد من المخابز لمتابعه سير عملية بيع وتوزيع الخبز المدعم، والتأكد من تطبيق المواصفات ووصول الدعم لمستحقيه.

حيث شكلت المديرية حملة بإتجاة مركز ومدينة الجمالية في وجود عدد من مأمورى الضبط القضائي بمديرية التموين بالدقهلية

وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 1 محضر تصرف في 36 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام،

عدد 12 محضر نقص وزن،

عدد 4 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي،

عدد 1 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، مشددا علي تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية ومواجهة المخالفين



دقيق بلدي مدعم



الخبز المدعم المصري