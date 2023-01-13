الأرصاد: أمطار رعدية شديدة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامى لهيئة الارصاد شهدنا تساقط الامطار متفاوت الشدة على شمال البلاد خلال الصباح وكانت متركزة في محافظة الإسكندرية ومطروح والدقهلية أما جنوب الوجه البحرى فكانت خفيفة على مناطق بالفقاهرة واستمرت الامطار المتقطعة على مناطق الشمالية الغربية نتيجة التأثر بالمنخفض الجوى .

وأصاف خلال مداخلة ببرنامج مانشيت مع الإعلامى جابر القرموطى المذاع على قناة سى بى سى : ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة على السواحل الشمالية الغربية ما بين المتوسط إلى الغزيرة ومن الممكن ان تكون أمطار رعدية ، وتستمر فرص سقوط الامطار يوم السبت لكن أقل من الجمعة وقد تمتد على بعض مناطق جنوب الوجه البحرى .

وتابعت: شدة الامطار تختلف من يوم ويوم ومن منطقة على أخرى حتى منتصف الأسبوع المقبل وقد يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات النهار وتتراوح درجات الحارة بين 18 على 20 على القاهرة وتكون الأجواء لطيفة ، مع تكون الشبورة في الصباح الباكر وانخفاض درجات الحرارة خلال الفترات المتأخرة من الليل .