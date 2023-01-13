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سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الثاني في عام 2023

الجمعة، 13 يناير 2023 01:55 م
سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الثاني في عام 2023 دولار
كتب هانى الحوتى

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انعكس قرار البنك المركزي بتطبيق نظام سعر صرف مرن، على تحركات سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، خلال الأسبوع المنتهي، وسجل الدولار مستوى قياسي تجاوز 32 جنيهًا، قبل أن يتراجع أدنى مستوى 30 جنيهًا، وواصل الدينار الكويتي صدارة أعلى العملات قيمة أمام الجنيه مقتربًا من 100 جنيه.

 

سعر الدولار
 

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من مستوى 27.05 جنيه للشراء، و27.1 جنيه للبيع إلى 29.5 جنيه للشراء، و29.55 جنيه، وفقًا لأسعاره بالبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو
 

وصعد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، من مستوى 28.50 جنيه للشراء، 28.81 جنيه للبيع إلى 31.65 جنيه للشراء، 32.02 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني
 

وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري من مستوى 32.20 جنيه للشراء، 32.72 جنيه للبيع إلى 35.67 جنيه للشراء، 36.17 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي
 

كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري من مستوى 7.19 جنيه للشراء، و7.21 جنيه للبيع إلى سعر 7.84 جنيه للشراء، و7.86 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتى
 

وزاد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، من 85.29 جنيه للشراء، و 88.48 جنيه إلى 93.26 جنيه للشراء، و 96.77 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.


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