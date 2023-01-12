سعر الدولار الآن فى مصر

ننشر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29.40 جنيها للشراء و29.45 جنيها للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 29.55 جنيها للشراء 29.65 جنيها للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى29.65 جنيها للشراء.
29.74 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى29.40 جنيها للشراء.
29.45 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"29.55 جنيها للشراء.
29.65 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر29.80 جنيها للشراء.
29.85 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية29.80 جنيها للشراء.
29.90 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس29.90 جنيها للشراء.
30 جنيها للبيع.
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