إصلاح هبوط بمدينة دسوق بكفر الشيخ ووضع طبقة الأساس "السن" بشارع الدلتا القديمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح هبوط أرضى أمام مدخل محطة رقم 1 الجديدة بالمنشية على عمق 8 متر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيونى مدير المنطقة ، والمهندس محمد جاويش رئيس شبكة الصرف، وما زال العمل قائما بفريق العمل بشركة الصرف الصحى وجارى المتابعة أولا بأول.