إصلاح هبوط بمدينة دسوق بكفر الشيخ ووضع طبقة الأساس "السن" بشارع الدلتا القديمة

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح هبوط أرضى أمام مدخل محطة رقم 1 الجديدة بالمنشية على عمق 8 متر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيونى مدير المنطقة ، والمهندس محمد جاويش رئيس شبكة الصرف، وما زال العمل قائما بفريق العمل بشركة الصرف الصحى وجارى المتابعة أولا بأول.
وتابع عبد الستار، استكمال الأعمال التمهيدية وبدء وضع طبقة الأساس السن بشارع الدلتا القديمة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، عقب الانتهاء من أعمال التجريف والتمهيد ورفع المخلفات والفرمة وسحب عينات الفرمة وإرسالها للمعمل في مديرية الطرق بكفر الشيخ، وسحب عينة السن، لعمل الصلاحية بشارع الدلتا القديمة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق ، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية ، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.
اصلاح هبوط ارضي
اعمال تسوية بشارع الدلتا القديمة بدسوق
هبوط ارضي بدسوق
ووضع طبقة الأساس السن بشارع الدلتا القديمة
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