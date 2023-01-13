هطول أمطار بعدد من مدن كفر الشيخ وجهود مستمرة لرفع المياه واستمرار رحلات الصيد

وانطلقت مراكب الصيد في رحلات عبر البحر المتوسط، عبر تزويدها بالوقود والثلوج، إضافة لرحلات الصيد ببحيرة البرلس، إضافة انطلاقها من القرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الامطار من الشوارع، والاحياء، وانتشرت معدات مجلس المدينة، ومازالت أعمال سحب المياه مستمرة.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار رفع مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديرية المعنية، بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والاستعداد الكامل لانتشار المعدات الخاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالشوارع والاحياء، المتأثرة بهطول الامطار.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتمالية سقوط أمطار وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري ، اليوم الأحد، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات إلى جانب هناك خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن والقرى المحلية، بتحديد أماكن تجمع المياه والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار أولا بأول، جاء ذلك بناء على ما توقعات هيئة الأرصاد المصرية من سقوط أمطار متوسطة قد تصل على السواحل الشمالية والغربية من البلاد والشرقية، وشمال الوجه البحري، وشمال سيناء.