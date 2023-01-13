إصابة 4 شباب بسبب انقلاب تروسيكل فى بورسعيد

أصيب 4 شباب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب تروسيكل على طريق المطرية القديم، واستقبل مستشفى الزهور المركزي ببورسعيد، كل من: كمال نادر السرجاني 22 عامًا، وعبد الرحمن محمد السيد 23 عامًا، والعربي محمد أحمد 22 عامًا، وإبراهيم حمادة العاصي 20 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب تروسيكل على طريق المطرية القديم.
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
وفي سياق متصل، أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، اثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مطار بورسعيد الدولي على طريق "بورسعيد - دمياط".
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: زياد عابر شعبان سيد صالح، 20 عامًا، مصاب بإصابات مختلفة نتيجة حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مطار بورسعيد الدولي على طريق "بورسعيد - دمياط".
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.
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