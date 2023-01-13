إصابة سائق نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد فى القنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب سائق بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة تصادم سيارة جامبو مع سيارة نقل كبيرة على طريق الإسماعيلية بورسعيد، بنطاق قرية الرياح في القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم نقل السائق المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين سيارة جامبو مع سيارة نقل كبير على طريق الاسماعيليه بورسعيد بنطاق قرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة سائق السيارة الجامبو ويدعي " سامي حسن محمود" 48 عام مصاب بسحجات وكدمات وجروح.

تم نقل السائق المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لاسعافه ورعايته طبيا.