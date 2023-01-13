إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في سطح منزل بأحد نجوع مركز قفط جنوب محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل من 3 طوابق بأحد نجوع مركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء تحت إشراف مدير الحماية المدنية بقنا وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة حجاج.د، 41 عاما، كما لم يسفر عن خسائر في الأرواح وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة ونقل المصاب إلى مستشفى قفط.



