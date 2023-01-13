إصابة شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل وتوكتوك بمركز إدكو فى البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوكتوك بطريق ادكو - رشيد بالبحيرة .

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة، وهما أحمد م. ع. 17 سنة طالب مقيم بمركز ادكو - اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم- ومحمد ع. ال. 18سنة طالب -كدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بمدينة إدكو لاسعافهما، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.