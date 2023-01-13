أسعار النفط تسجل 84.15 دولار لبرنت و78.61 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

واصلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، ارتفاعها متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية، وسجل برميل العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 84.15 دولار، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.61 دولار.

وقال الدكتور عامر الشوبكي، خبير شؤون النفط والطاقة، من عمان، إن العقوبات الغربية على روسيا أدت إلى انكماش الاقتصاد الروسي إلى أكثر من 4%.

وأضاف «الشوبكي» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن حرب الطاقة بدأت بين الدول الغربية وأمريكا من جهة وروسيا من الجهة الأخرى، والمعركة بدأت عندما قلصت روسيا صادراتها من الغاز للقارة الأوروبية، ورغم ذلك لم تمتنع أوروبا عن شراء الغاز الروسي.

وأشار إلى أنها قامت بتوقيع عقوبات على صادرات النفط البحرية الموجهة لأوروبا، ووضع سقوف سعرية للصادرات وستليها عقوبات أخرى تكون مؤثرة بشكل أكبر على المواد النفطية الروسية.

وأوضح أن أوروبا جهزت نفسها بمخزونات كبيرة من المنتجات النفطية، لأنها كانت تستورد 60% من المنتجات من روسيا وخاصة الديزل، مضيفا أن الهدف من العقوبات تقليص إيرادات روسيا من صادرات النفط وتقليص قدرتها على مواصلة حربها على أوكرانيا.