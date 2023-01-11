أسعار النفط تسجل 79.62 دولار لبرنت و74.53 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 79.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.53 دولار.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام واستهلاك المنتجات البترولية لهذا العام، متوقعة نموًّا أكبر في 2024.

وتوقعت الإدارة ارتفاع إنتاج النفط الخام 550 ألف برميل يوميًّا إلى 12.41 مليون برميل يوميًّا في 2023، مقارنة مع التقدير السابق للإدارة بارتفاع بواقع 470 ألف برميل يوميا ،وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقالت الإدارة: إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام 400 ألف برميل يوميًّا إلى 12.81 مليون برميل يوميًّا في 2024.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود بواقع 170 ألف برميل يوميًّا إلى 2044 مليون برميل يوميًّا في 2023، وأن يزيد 190 ألف برميل يوميًّا إلى 63ر20 مليون برميل يوميًّا في 2024.

وتحدث الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة والنفط العالمي، عن سعي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التفوق على قطر، وتصدر قائمة موردي الغاز لعام 2023.

وقال "سلامة"، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، في "النشرة الاقتصادية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى منذ عامين، لأن تصبح أكثر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم.

واستطرد خبير الطاقة، أن أمريكا فشلت في العامين، وذلك لأنها تصطدم دائما بكون قطر هي الدولة الأكثر إنتاجا للغاز المسال في العالم، كما أنها الدولة الأكثر تصديرا له، كما أنها تعمل على التوسع بشكل أكبر، ما يعني صعوبة التفوق عليها.

وأضاف، أن التوقعات تقول إن أمريكا لن تتمكن من توسيع طاقة إنتاجها قبل عام 2026 وهو ما يشير لخسارة السباق مع قطر، واستمرار تصدر قطر لقائمة موردي الغاز خلال الأعوام المقبلة.

واستكمل: "هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، دائما لديها مطمح أن تكون الأولى في كل شيء، لكنها تفشل في أغلب الأحيان".