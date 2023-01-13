أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024

الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى القادم

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية المرتقبة خلال الساعات المقبلة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية على مدار الساعات المقبلة. الإسكان: إجراء القرعة لوحدات سكنية بديلة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق قال المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة ، إنه تم مساء أمس، إجراء القرعة العلنية لـ10 وحدة سكنية بديلة ب منطقة مطار إمبابة ، لسكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص، موضحًا بها رقم العمارة ورقم الوحدة.

نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية "صور"

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، حيث تتعرض المحافظة لنوة "الفيضة الكبرى" فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، وفق التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، كما شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة الشدة مع وجود سحب رعدية خاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

"الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدا فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 20 مسجدًا فى عدد من المحافظات، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 541 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانة.