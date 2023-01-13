أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024
الحكومة تنفى إلغاء الصف السادس الابتدائى اعتبارا من العام الدراسى القادم
الإسكان: بدء التسجيل بالطرح الجديد لوحدات سكن ودار مصر وجنة يوم الأحد
التعليم: فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فتح باب التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك يوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.
الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية المرتقبة خلال الساعات المقبلة
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية على مدار الساعات المقبلة.
الإسكان: إجراء القرعة لوحدات سكنية بديلة لمستحقيها من سكان جزيرة الوراق
أمطار وشبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الإثنين
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 13 يناير 2023 حتى الاثنين المقبل 16 يناير 2023 ، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
مبادرة كلنا واحد توفر لحوم وسلع بنسبة تخفيض 60 % بكافة المحافظات
نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية "صور"
شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة، حيث تتعرض المحافظة لنوة "الفيضة الكبرى" فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، وفق التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، كما شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة الشدة مع وجود سحب رعدية خاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.
فاضل 68 يوما.. تعرف على موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا
"الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدا فى المحافظات
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 20 مسجدًا فى عدد من المحافظات، من بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 541 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة