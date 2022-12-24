أخبار مصر.."الإسكان"تطرح 22 ألف وحدة بـ"سكن مصر- دار مصر- جنة-إسكان متميز"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها أعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر - دار مصر ، جنة - إسكان متميز ذى طابع ساحلى - قطامية جاردنز).

وأكد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان، تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين.

الحكومة تنفى اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مُشددةً على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك

الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته - للقادة والزعماء عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا جديدًا يحمل السلام والإزدهار لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم.

فوز المستشار محمد عبد المحسن برئاسة نادى القضاة للمرة الثالثة على التوالى

أعلن المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، بمنصب رئيس النادي، وذلك للدورة الثالثة على التوالي.

وحصل المستشار محمد عبد المحسن على 2489 صوتا،فيما حصل أقرب منافسيه المستشار محمد الذهبي على 920 صوتا.

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على على مدن القناة وخليج السويس وسيناء بنسبة حدوث 30٪.

فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعى ينقذ حياة شاب تعرض لطعنة اخترقت قلبه

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، فى إنقاذ حياة شاب تعرض لطعنة نافذة بالصدر اخترقت قلبه وأدت إلى نزيف شديد بغشاء التامور المحيط بالقلب كاد أن يودى بحياته، حيث تمت السيطرة على النزيف وخياطة الجرح النافذ وخرج المريض من العمليات، ومازال يخضع للمتابعة الطبية الفائقة بالعناية المركزة الخاصة بالقسم.

تقارير سعودية تكشف موعد إعلان صفقة النصر مع كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن توصل إدارة نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله، للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي النصر توصل لاتفاق شبه مكتمل مع "الدون" حول المقابل المادي وكافة بنود صفقة انضمامه للعالمي.

إخماد حريق خط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر دون إصابات.. صور

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادى الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز وشركات المرافق وتم اغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

استمرار صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، عن مقررات شهر ديسمبر مع صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

سعر الدولار اليوم السبت 24-12-2022 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 24-12-2022، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنكي الأهلي المصري، ومصر عند سعر 24.64 للشراء، 24.69 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

فوائد الحصول على جرعة معززة من كورونا.. تمنحك أجسامًا مضادة تدوم لفترة أطول

تشهد العديد من البلدان الآن ارتفاعًا في حالات كورونا الجديدة بسبب المتغيرات الجديدة، يطلب الخبراء الطبيون من الناس الحصول على لقطات التعزيز أو الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، واقترحت دراسة جديدة وفقا لموقع " thehealthsite" من كلية الطب بجامعة فيرجينيا أن الحصول على طلقات معززة يمكن أن يزيد من متانة استجابة الجسم المضاد لـكورونا، توفر كل من معززات Pfizer و Moderna mRNA أجسامًا مضادة طويلة الأمد لجميع المتلقين، بما في ذلك أولئك الذين تعافوا من عدوى كورونا.

نجوم الأهلى يدعمون أكرم توفيق معنويا لتخفيف صدمة الرباط الصليبى

حرص نجوم النادى الأهلى، على دعم زميلهم أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق بالوقوف لجواره بعد صدمة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية، وحرص نجوم الفريق الكبار وعلى رأسهم محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية على زيارة اللاعب فى منزله لمساندته فى هذه المحنة الصعبة فيما توالت الاتصالات الهاتفية من باقى نجوم الفريق على اللاعب للشد من أزره.