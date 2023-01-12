وزير الإسكان: تنفيذ 3264 وحدة سكنية بـ"سكن كل المصريين" بمدينة غرب قنا

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 3264 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بصعيد مصر داخل إقليم محافظة قنا، مشيراً إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ 30 عمارة بمرحلة متقدمة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بإجمالي 720 وحدة سكنية، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بالمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة ، أنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 136 عمارة ضمن المبادرة التى كلف بها رئيس الجمهورية " سكن كل المصريين " بمساحة 90 م نموذج ثلاث غرف وصالة، مؤكداً أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة بمختلف القطاعات بالمدينة لتوفير الخدمات اللازمة للمنتقلين إلى المدينة، كما تتم متابعة الموقف التنفيذى لـ720 وحدة سكنية يتم تنفيذها لشريحة متوسطى الدخل بالمدينة، ضمن مشروع "سكن مصر".

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بنسبة إنجازٍ متقدمة بمدينة غرب قنا على مساحة حوالي 45 فدانا بقيمة تقديرية 592 مليون جنيه ( تشمل محطة المياه والمأخذ والخط الناقل) وبطاقة تصميمة34500 متر مكعب/ يوم " كمرحلة أولى "، وذلك بهدف سرعة جذب السكان والتنمية بمدينة غرب قنا الجديدة.