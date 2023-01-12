اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 07:34 م
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نصائح للحصول على نوم جيد.. بلاش تبص فى الشاشة قبل النوم

الخميس، 12 يناير 2023 06:00 م
نصائح للحصول على نوم جيد.. بلاش تبص فى الشاشة قبل النوم تعرف على سبل النوم الجيد
كتبت فاطمة ياسر

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الحصول على النوم الجيد، والوقت الكافي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقويةا لمناعة والحصول على صحة جيدة. 
 

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “indiatoday”، فسنعرف أبرز وأهم النصائح للحصول علي النوم الجيد، ومنها: 

 
-أنت بحاجة إلى  نوم جيد، فمن المهم أن يكون عقلك جاهزًا للنوم، ويجب أن تكون غرفة نومك مريحة،  يجب أن تكون درجة الحرارة مثالية، لا تكن نشطًا جدًا أو مرهقًا عندما تستعد للنوم.
 
- عدم النظر إلى الشاشات ، سواء كان هاتفًا أو تلفزيونًا قبل النوم بساعة ، يساعد في تنظيم هرمون النوم الميلاتونين، هذا الهرمون  الذي يتم إنتاجه خلال الساعات الأخيرة من اليوم ، يساعد الجسم على النوم. 
 
-أظهرت الأبحاث أن شاشات العرض التي ينبعث منها الضوء الأزرق يمكن أن تثبط إنتاج الميلاتونين ، مما يجعل النوم صعبًا للغاية.
 
-يمكن أن يساعدك أسلوب الحياة الصحي الذي يتكون من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ليس بالقرب من وقت النوم على النوم جيدًا في الليل.
 
فالحفاظ علي أسلوب حياة يومي خلال النوم يعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي مناعة قوية وصحية، ويعد من اسلوب الحياة الجيد التي تساهم بشكل كبير في حصولك علي مناعة جيدة، وصحة جسد مختلفة.
 

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