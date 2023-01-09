نصائح للحصول للتمتع بالصحة والنوم الجيد

الحصول على النوم الجيد، والوقت الكافي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة والحصول على صحة جيدة.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "indiatoday"، فسنعرف أبرز وأهم النصائح للحصول علي النوم الجيد، ومنها:

-أنت بحاجة إلى نوم جيد، فمن المهم أن يكون عقلك جاهزًا للنوم، ويجب أن تكون غرفة نومك مريحة، يجب أن تكون درجة الحرارة مثالية، لا تكن نشطًا جدًا أو مرهقًا عندما تستعد للنوم.

-القول أسهل من الفعل، لكن عدم النظر إلى الشاشات، سواء كان هاتفًا أو تليفزيونا قبل النوم بساعة، يساعد في تنظيم هرمون النوم الميلاتونين، هذا الهرمون الذي يتم إنتاجه خلال الساعات الأخيرة من اليوم، يساعد الجسم على النوم.

-أظهرت أن شاشات العرض التي ينبعث منها الضوء الأزرق يمكن أن تثبط إنتاج الميلاتونين، ما يجعل النوم صعبًا للغاية.

-يمكن أن يساعدك أسلوب الحياة الصحي الذي يتكون من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على النوم جيدًا في الليل.

فالحفاظ علي أسلوب حياة يومي خلال النوم يعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي مناعة قوية وصحية، ويعد من أسلوب الحياة الجيد التي تساهم بشكل كبير في حصولك علي مناعة جيدة، وصحة جسد مختلفة.