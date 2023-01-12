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سعر الدولار الآن أمام الجنيه فى مصر

الخميس، 12 يناير 2023 11:29 ص
سعر الدولار الآن أمام الجنيه فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 30.25 جنيها للشراء و30.30 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.75 جنيها للشراء 29.85 جنيها للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 29.65 للشراء و29.74 جنيها للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

29.65 جنيها للشراء.
 
29.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

30.25 جنيها للشراء.
 
30.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

29.75 جنيها للشراء.
 
29.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

30 جنيها للشراء.
 
30.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.14 جنيها للشراء.
 
30.24 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.15 جنيها للشراء.
 
30.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.10 جنيها للشراء.
 
30.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.30 جنيها للشراء.
 
30.40 جنيها للبيع.

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