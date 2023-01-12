اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 06:14 م
أكرم القصاص
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رئيس جامعة أسيوط تصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بعدد من الكليات

الخميس، 12 يناير 2023 05:13 م
رئيس جامعة أسيوط تصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بعدد من الكليات الدكتورة مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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أصدرت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين رؤساء أقسام بعدد من الكليات بالجامعة وفي هذه النقاط نوضح قرارات التعيين الجديدة:

1- تضمنت القرارات تعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة الأستاذ بقسم الإحصاء، والرياضة والتأمين بكلية التجارة بالجامعة رئيساً  لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات.

2-تجديد ندب الدكتور محمد مصطفى محمد عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية بكلية الطب بالجامعة للقيام بالإشراف العلمي على قسم الفارماكولوجيا بكلية الطب البيطري, وذلك لمدة عام .

3- تجديد تعيين الدكتورة حنان صلاح الدين محمد الحلواني الأستاذ المساعد بقسم المقارنة بكلية التربية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم التربية المقارنة بالكلية، وذلك لمدة عام.

4-  قيام الدكتورة نيفين عبد العظيم عبد الرحيم حسن الأستاذ المساعد بقسم الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم  بيولوجيا الأورام بالمعهد وذلك لمدة عام.


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