رئيس جامعة أسيوط تصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بعدد من الكليات

أصدرت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين رؤساء أقسام بعدد من الكليات بالجامعة وفي هذه النقاط نوضح قرارات التعيين الجديدة:
1- تضمنت القرارات تعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة الأستاذ بقسم الإحصاء، والرياضة والتأمين بكلية التجارة بالجامعة رئيساً لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2-تجديد ندب الدكتور محمد مصطفى محمد عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية بكلية الطب بالجامعة للقيام بالإشراف العلمي على قسم الفارماكولوجيا بكلية الطب البيطري, وذلك لمدة عام .
3- تجديد تعيين الدكتورة حنان صلاح الدين محمد الحلواني الأستاذ المساعد بقسم المقارنة بكلية التربية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم التربية المقارنة بالكلية، وذلك لمدة عام.
4- قيام الدكتورة نيفين عبد العظيم عبد الرحيم حسن الأستاذ المساعد بقسم الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم بيولوجيا الأورام بالمعهد وذلك لمدة عام.
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