رئيس جامعة أسيوط تصدر قرارات تعيين رؤساء أقسام بعدد من الكليات

أسيوط - فريق المحافظات

أصدرت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين رؤساء أقسام بعدد من الكليات بالجامعة وفي هذه النقاط نوضح قرارات التعيين الجديدة:

1- تضمنت القرارات تعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة الأستاذ بقسم الإحصاء، والرياضة والتأمين بكلية التجارة بالجامعة رئيساً لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات.

2-تجديد ندب الدكتور محمد مصطفى محمد عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية بكلية الطب بالجامعة للقيام بالإشراف العلمي على قسم الفارماكولوجيا بكلية الطب البيطري, وذلك لمدة عام .

3- تجديد تعيين الدكتورة حنان صلاح الدين محمد الحلواني الأستاذ المساعد بقسم المقارنة بكلية التربية بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم التربية المقارنة بالكلية، وذلك لمدة عام.

4- قيام الدكتورة نيفين عبد العظيم عبد الرحيم حسن الأستاذ المساعد بقسم الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم بيولوجيا الأورام بالمعهد وذلك لمدة عام.