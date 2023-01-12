تعرف على فائدة تناول موزة بعد التمارين الرياضية

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الموز من الكربوهيدرات البسيطة أو سريعة الهضم، وهو مثالي لتناول وجبة خفيفة بعد التمرين، أثناء ممارسة الرياضة ، سيبدأ جسمك في تكسير الجليكوجين (أو الكربوهيدرات المخزنة) من الكبد والعضلات ، للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وتوفير الطاقة للعضلات العاملة، بعد التمرين ، يحتاج الجليكوجين إلى التجديد ما يقرب من 90٪ من الكربوهيدرات التي تستهلكها فورًا بعد التمرين تذهب لتجديد مخازن الجليكوجين ، ولهذا السبب يوصى بالكربوهيدرات البسيطة في غضون ساعتين بعد التمرين، فإن تناول الموز بعد التمرين هو الخيار الأمثل لأنه غير معالج ويحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية مفيدة. كما أنها توفر حوالي 30 جرامًا من الكربوهيدرات للمساعدة في تجديد مخزون الجليكوجين، وإليك المزيد من الأسباب وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يساعد الموز الممزوج بالبروتين جسمك على بناء العضلات وحرق الدهون

قم بإقران الموز بمصدر للبروتين بعد التمرين للمساعدة في تعزيز جهود بناء العضلات وحرق الدهون ، عندما تستهلك الكربوهيدرات ، فإن جسمك ينتج الأنسولين ، الذي يعمل كمفتاح ، لأنه يفتح الخلية ويسمح للمواد الغذائية من الدم إلى الخلية للحصول على الطاقة،في حين أن الخلايا أكثر حساسية بشكل طبيعي لامتصاص الجلوكوز (السكر) والأحماض الأمينية (البروتين) بعد التمرين ، فإن تناول الكربوهيدرات مع البروتين يسبب إنتاج الأنسولين ويمكن أن يساعد العضلات على امتصاص الجلوكوز والأحماض الأمينية في الدم للتعافي.

يساعد الموز في علاج التهاب ما بعد التمرين

لا يحتوي الموز على الكربوهيدرات للمساعدة في تحفيز التعافي فحسب ، بل إنه غني أيضًا بالعديد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الفلافونويد والأمينات، تساعد مضادات الأكسدة في محاربة أو تحييد الجذور الحرة في الجسم ، مما يساعد في النهاية على تقليل الالتهاب الناجم عن تلف الخلايا.

كم من الوقت يجب أن تأكل موزة بعد التمرين؟

عادةً ، يوصي أخصائيو التغذية الرياضية بتناول وجبة خفيفة تحتوي على كل من الكربوهيدرات والبروتين في أسرع وقت ممكن بعد التمرين - في غضون 45 دقيقة تقريبًا - لإخراج الجسم من الهدم ووضعه في عملية البناء .

من المهم أن نلاحظ أنه إذا تناول شخص ما نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكربوهيدرات على أساس منتظم ، فمن المحتمل أن يجدد مخازن الجليكوجين في غضون 24 ساعة، لذلك ، تأكد من تناول وجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات الصحية طوال اليوم أيضًا.