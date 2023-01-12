بنى سويف تعلن تنظيم مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات من العاملات بالديوان العام

وأوضحت شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن المسابقة يتم تنظيمها تحت رعاية المحافظ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بهدف تعظيم دور الأم العاملة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام، تتولى فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقاً لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة للتقديم في المسابقة وهي على النحو التالي:

ـــ أن تكون المرشحة إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات

ـــ ألا يقل السن عن 50 سنة

ــ ألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء

ـــ أن تكون الأم قد أدت رسالتها تجاه أبنائها

ــ استطاعت تشجيع أبنائها في الحصول على فرص عمل أو دراسات عليا

ــ في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع .

الأوراق المطلوبة

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ــ طلب باسم سكرتير عام المحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه"الاسم، مكان العمل ، طبيعة الوظيفة، محل الإقامة ، ورقم التليفون"، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها

ــ صورة بطاقة الرقم القومي

ــ صور من شهادات ميلاد الأبناء

ــ إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج

ــ إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة عملها

ــ بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل

ــ عدد 1 صورة شخصية حديثة للمتقدمة

ــ صورة من شهادة التأهيل "في حالة الأم من ذوات الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة "

ـ إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات .

على أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المراة "الدور الثاني"بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث يبدأ تلقى الطلبات اعتباراً من 12 يناير الجاري وحتى يوم الخميس 23 فبراير المقبل ، وسيتم الإعلان عن الفائزات في 8 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الأمهات الفائزات خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس2023.