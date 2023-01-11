تذليل معوقات توسعة كوبرى الشناوية ببنى سويف ضمن تطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعى

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعا لمناقشة الإجراءات والخطوات اللازمة لتوسعة كوبري الشناوية، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعى بمحيط مدخل مدينة ناصر، من خلال خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري بمدخل المدينة، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وفي إطار خطة المحافظة في هذا المجال .

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الجهود والخطوات المنفذة ، والاتفاق على الإجراءات والأعمال اللازمة تمهيداً ، للبدء في إنشاء كوبري جديد ملاصق لكوبري الشناوية الحالي من الجهة الشمالية على ترعة الإبراهيمية،خاصة بعد موافقة هيئة السكة الحديد على إنشاء الكوبري بعرض يتراوح ما بين 6 إلى 7 متراً ، لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى الشناوية في الاتجاهين وربطها بالطريق الزراعي

ووجه المحافظ مسؤولي شركات المرافق بتنفيذ الجسات والإجراءات الأولية المتعلقة سواء بنقل وتعديل مسارات كابلات وخطوط المرافق ، التي تواجه أعمال الإنشاء والالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية الخاصة بحرم خطوط وكابلات المرافق، وذلك ووفق المواصفات والمعايير اللازمة ،مع البدء في إعداد وتجهيز الرسومات والتصميمات ومراجعتها بالتنسيق مع مسؤولي شركات المرافق قبل اعتمادها والموافقة عليها البدء في أعمال التنفيذ.

حضر الاجتماع كل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري، ماجد رمضان نائب رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤولي شركات الغاز الطبيعي والاتصالات والكهرباء.