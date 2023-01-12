الانتهاء من اختيار قطعة أرض بقرية كفر الجنيدى لإنشاء مجزر نصف آلى ضمن حياة كريمة

وأضاف مدير المديرية أن أعمال التطوير جارية داخل المركز، وكذلك حملات الفحص وتحصين الحيوانات والطيور، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من دراسة تطوير مجزر سنباط، والذى يخدم قرى بحرى المركز، وسيتم العمل على تطويرة ورفع كفاءته خلال الفترة.

وفى سياق آخر واصلت مديرية الطب البيطرى تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية بقرية دمرو مركز المحلة الكبرى، وذلك تنسيقا للتعاون، فيما بين مديرية الطب البيطرى وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلى للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع استخدام أجهزة السونار إلى جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدى وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس، وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.

وبلغ إجمالي ما تم فحصه من الحيوانات 844 حيوانا و4570 طائرا، وجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة.