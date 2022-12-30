اليوم السابع
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بيطرى الغربية: بدء اختيار أماكن لمشروعات المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 06:00 ص
بيطرى الغربية: بدء اختيار أماكن لمشروعات المرحلة الثانية بمبادرة حياة كريمة الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية
الغربية محمد طارق 

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صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم تطوير الإدارات البيطرية والمجازر بالأربعة مراكز، ويتم حاليا اختيار الاراضى التى سيتم انشاء عليها المشروعات بعد العرض على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

وأضاف مدير المديرية، لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى شهدت إنشاء 8 مجمعات بيطرية زراعية، على مساحة 330 مترا نصيب الوحدة البيطرية 140 مترا تقريبا نصيب الوحدة البيطرية، والباقى جمعية زراعية ومركز ارشاد زراعى، مضيفًا إنه جارى انتهاء المرافق بكافة المشروعات التابعة لنا، 

 

وأوضح أن الوحدة البيطرية بمشروعات حياة كريمة مزودة بصالة لفحص الحيوان، وغرفة للكشف على الحيوانات، بالإضافة الى صيدلية مزودة بكافة الأدوية اللازمة، ومعمل لتحليل العينات، بجانب الغرف الخاصة لمدير المنشاة والاطباء والمعاونين 

 

وفى سياق أخر صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أن أعمال تنفيذ الحملة القومية الثالثة لعام 2022 لتحصين مواشى المحافظة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تعمل وتمتد لحين تحصين حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات بإختلاف أنواعها من " الأبقار- الجاموس- الأغنام – الماعز " والبالغ عددها 266 ألفا و554 حيوان 

 

وأوضح "أنور" أن المديرية قامت بصرف كافة اللقاحات ضد مرضى الحمى القلاعيه، الثلاثى والعترات المتحورة والمكتشفه مؤخرا، وكذا حمى الوادى المتصدع والمستلزمات اللازمة للتحصين، وقد بلغ إجمالى ماتم تحصينه حتى الآن 226 ألفا و116 من الحيوانات بنسبة 85%.

 

وأضاف أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة وثمن التحصين 22 جنيهًا للحيوان الواحد من الأبقار أوالجاموس، 10.5 جنيهات للحيوان الواحد من الأغنام أوالماعز، وحال وجود أى شكوى على المواطن التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطرى على تليفون 3332574


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