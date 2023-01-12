"آثار الإسكندرية": الوضع مستقر بالمناطق الأثرية وغرفة عمليات لمتابعة الأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة صباح اليوم على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض في درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح علي المحافظة .
ومن جانبه أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 12 من يناير.
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
وأشار محافظ الاسكندرية، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.
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