"آثار الإسكندرية": الوضع مستقر بالمناطق الأثرية وغرفة عمليات لمتابعة الأمطار

وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية، عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم لمياه الأمطار في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، بتواجد مديري عموم ومديري المناطق الاثرية محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا، هيام رميح مدير عام آثار شرق، محمد فوزي مدير عام آثار وسط كريم عودة مدير آثار غرب، محمد عز المشرف على قلعة قايتباي لمتابعة حالة المواقع والمناطق الأثرية بالاسكندرية، ووفق توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتعليمات الصادرة من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لرصد حالة المواقع والمباني، واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الاثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.

وأضاف محمد متولي، أن قلعة قايتباي لم يتم رصد أي تأثيرات مناخية أو تراكم المياه، وذلك بسبب إقامة حاجز الأمواج الذي حمى قلعة قايتباي من تأثير القنوات الشتوية وخاصة ارتفاع الأمواج العالية، حيث بالفعل تم حماية القلعة بنسبة 100% وذلك بفضل حاجز الامواج الممتد ل 520 ويتلف حول القلعة من ثلاث جهات مما جعل المياه المحصورة بين جسم الصخرة الأم الحاملة لقلعة قايتباي وحاجز الأمواج عبارة عن مياه هادئة تماما، وكأنها بحيرة حيث كانت مياه البحر في النوات الشديدة فيما مضى قبل بناء الحاجز تدخل من فتحات الشبابيك الساحلية اسفل القلعة بالسراديب الساحلية .