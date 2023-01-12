اليوم السابع
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"آثار الإسكندرية": الوضع مستقر بالمناطق الأثرية وغرفة عمليات لمتابعة الأمطار

الخميس، 12 يناير 2023 12:52 م
"آثار الإسكندرية": الوضع مستقر بالمناطق الأثرية وغرفة عمليات لمتابعة الأمطار كوم الناضورة الأثرية
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة صباح اليوم على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض في درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح علي المحافظة .

وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية، عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم لمياه الأمطار في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.
 
وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، بتواجد مديري عموم ومديري المناطق الاثرية محمد عبد الرسول مدير عام آثار أبو مينا، هيام رميح مدير عام آثار شرق، محمد فوزي مدير عام آثار وسط كريم عودة مدير آثار غرب، محمد عز المشرف على قلعة قايتباي لمتابعة حالة المواقع والمناطق الأثرية بالاسكندرية، ووفق توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتعليمات الصادرة من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لرصد حالة المواقع والمباني،  واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الاثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.
 
وأضاف محمد متولي، أن قلعة قايتباي لم يتم رصد أي تأثيرات مناخية أو تراكم المياه، وذلك بسبب إقامة حاجز الأمواج الذي حمى قلعة قايتباي من تأثير القنوات الشتوية وخاصة ارتفاع الأمواج العالية، حيث بالفعل تم حماية القلعة بنسبة 100% وذلك  بفضل حاجز الامواج الممتد ل 520 ويتلف حول القلعة من ثلاث جهات مما جعل المياه المحصورة بين جسم الصخرة الأم الحاملة لقلعة قايتباي وحاجز الأمواج عبارة عن مياه هادئة تماما، وكأنها بحيرة حيث كانت مياه البحر في النوات الشديدة فيما مضى قبل بناء الحاجز  تدخل من فتحات الشبابيك الساحلية اسفل القلعة بالسراديب الساحلية .

ومن جانبه أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق. 

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية  اليوم  الخميس 12 من يناير. 

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار محافظ الاسكندرية، إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

 

 

 

 

 

 

 


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